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Коммерческая недвижимость в Bacsalmasi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая 11 ванных в Bacsszolos, Венгрия
Коммерческая 11 ванных
Bacsszolos, Венгрия
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 794 м²
€593,000
в месяц
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Коммерческая в Кунбайя, Венгрия
Коммерческая
Кунбайя, Венгрия
Площадь 164 м²
€105,574
в месяц
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Коммерческая в Мадараш, Венгрия
Коммерческая
Мадараш, Венгрия
Площадь 609 м²
€171,558
в месяц
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