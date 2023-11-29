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Земельные участки в Aszodi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Иклад, Венгрия
Земельные участки
Иклад, Венгрия
Площадь 20 000 м²
2 га промышленного земельного участка с готовой структурой для продажи в Икладе! - 2 здания…
€443,611
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Земельные участки в Иклад, Венгрия
Земельные участки
Иклад, Венгрия
Площадь 7 759 м²
€304,207
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Земельные участки в Гальгахевиз, Венгрия
Земельные участки
Гальгахевиз, Венгрия
Площадь 2 278 м²
€31,207
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