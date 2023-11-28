ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Жилая
Альбертиша
Жильё в Альбертиша, Венгрия
дома
33
Очистить
35 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
1
71 м²
€136,286
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2
1
65 м²
€133,665
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2
1
56 м²
€112,436
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
1
78 м²
€51,107
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
67 м²
€129,733
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Альбертиша, Венгрия
6
2
195 м²
€209,670
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
60 м²
€152,011
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2
2
60 м²
Продается кирпичный дом 60м2 со встроенной мансардой в тихом курортном районе Альбертирша, н…
€70,764
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
2
130 м²
€100,904
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 комнат
Альбертиша, Венгрия
8
180 м²
€201,545
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2
43 м²
€73,122
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2
1
105 м²
€117,939
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
55 м²
€104,311
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
55 м²
€104,311
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
1
95 м²
€156,990
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 комнат
Альбертиша, Венгрия
7
2
145 м²
€287,772
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
85 м²
€55,038
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
128 м²
€125,802
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
1
180 м²
€293,538
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5
2
154 м²
€170,331
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
86 м²
€91,731
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
84 м²
€78,364
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
131 м²
€78,364
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5
2
156 м²
€180,840
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
57 м²
€107,194
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4
2
94 м²
€179,530
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
57 м²
€44,293
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
75 м²
€94,352
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
2
90 м²
€110,077
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3
1
72 м²
€123,181
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL