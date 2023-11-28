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Коммерческая недвижимость в Айка, Венгрия

8 объектов найдено
Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 565 м²
€513,106
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 245 м²
€223,662
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 142 м²
€84,202
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Коммерческая 3 ванных в Айка, Венгрия
Коммерческая 3 ванных
Айка, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
€473,637
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 135 м²
€112,883
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 135 м²
€64,467
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 470 м²
€236,555
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 120 м²
€102,358
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