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Жильё в Айка, Венгрия

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25 объектов найдено
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€22,862
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€49,903
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,813
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Дом 1 комната в Айка, Венгрия
Дом 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€12,877
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Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€78,573
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Дом 6 комнат в Айка, Венгрия
Дом 6 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
€275,925
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Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€87,508
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Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€26,252
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Дом 6 комнат в Айка, Венгрия
Дом 6 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€76,208
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€65,171
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€75,682
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€52,426
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€49,798
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€27,593
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€80,150
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€62,543
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€72,266
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Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€183,687
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Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€106,428
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€47,337
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Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€65,434
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Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
This large-scale family house is located on the high point of Ajka, on Kórházdomb, which can…
€111,831
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Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€65,520
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Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€49,732
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