  2. Гондурас
  3. Colon
  4. Жилая

Жильё в Colon, Гондурас

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Trujillo, Гондурас
Дом 3 спальни
Trujillo, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Casa de Alta - это недавно окрашенная 3 спальня, 3 ванная комната, 2 этажный дом с полностью…
$185,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Дом 2 спальни в Colon, Гондурас
Дом 2 спальни
Colon, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Параисо Эскондидо в Балфате, Балфате расположен примерно в часе езды от Л…
$170,000
