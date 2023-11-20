Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Василикон

Коммерческая недвижимость в Василикон, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Василикон, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Василикон, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
€750,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу 4 коммерческих помещений общей площадью 900 кв.м. в курортном городк…
€1,50 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
€250,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти