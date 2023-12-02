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Коммерческая недвижимость в Trilofos, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Trilofos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Площадь 980 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
€450,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех коттеджей: Коттеджы, каждый по 285 кв.м им…
€1,35 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается автозаправочная станция полностью оборудована подвалом и цокольным этажом общей пл…
€800,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в самом центральном месте в районе Плагиари в пригороде Сал…
€530,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
€285,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес помещение полностью оборудованное общей площадью 900 кв.м. в центральной ча…
€670,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 4500 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великол…
€1,50 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Realting.com
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