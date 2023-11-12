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Коммерческая недвижимость в Triandria Municipal Unit, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение состоящее из: Подвал: 100 м2Первый этаж: 700 м2Лофт: 300 м2
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
В одном из центральных мест города продаётся коммерческое помещение, которое на протяжении м…
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1600 кв.м в Салониках. Продается коммерческое помещение на централ…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продаются помещения под магазины разной площадью в г. Салоники. Магазины находятся в элитном…
€168,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин площадью 30 кв.м в г. Салоники. Цокольный этаж 30 кв.м и под…
€81,900
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение в центре города Салоники, помещение находится в оживлённном…
€480,000
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