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Коммерческая недвижимость в Сере, Греция

отели
3
7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Serres Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Serres Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается для инвестиции объект работающий как торговое помещение у центральной дороги го…
€1,30 млн
Коммерческая 2 спальни с видом на город, с furnishings в Serres Municipality, Греция
Коммерческая 2 спальни с видом на город, с furnishings
Serres Municipality, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продажа коммерческой недвижимости 80 кв.м, расположенный на первом этаже в центре города Сер…
€80,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kato Christos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kato Christos, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 840 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 840 кв.м в Серресе. Из окон открывается великолепный вид на горы, …
€450,000
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings в Аспровалта, Греция
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курортном поселке. На первом этаже расположено 4 студии. На…
€350,000
Отель 20 комнат с furnishings в Megali Volvi, Греция
Отель 20 комнат с furnishings
Megali Volvi, Греция
Комнаты 20
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
€700,000
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings в Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 12
Площадь 388 м²
Количество этажей 3
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
€650,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Ставрос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Ставрос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 200 кв.м. с участком 200 кв.м. в Ставросе.Состоит из кафе-бара 75 …
€490,000
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