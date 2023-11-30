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Таунхаусы в Ретимнон, Греция

Таунхаус В архив
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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Chamalevri, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chamalevri, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже таунхаус в Ретимно. Дом 250кв.м. на участке 2990 кв.м. с фасадом на а…
€495,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€220,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Xiro Chorio, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€360,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Adele, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Adele, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€380,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Сфакаки, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Сфакаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€310,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Ретимнон, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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