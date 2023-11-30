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Земельные участки в Ретимнон, Греция

115 объектов найдено
Земельные участки в Skaleta, Греция
Земельные участки
Skaleta, Греция
Это огромный участок земли для продажи в Скалета Ретимно. Общая площадь 82,667,43 кв.м. расп…
€7,20 млн
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Земельные участки в Skaleta, Греция
Земельные участки
Skaleta, Греция
Это уникальный прибрежный участок земли для продажи в Скалета Ретимно. Общая площадь здания …
€900,000
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Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный участок земли под застройку общей площадью 4340 кв.м. с коэффициентом…
€150,000
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Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
В районе Сфакаки, в 9 км от города Ретимнон и всего в 370 м от моря, продается участок площа…
€120,000
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Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
Продается угловой участок площадью 2670 кв.м. в Перама Ретимнон. На участке растут оливковые…
€110,000
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Земельные участки со стеклопакетами, с мебелью в Ретимнон, Греция
Земельные участки со стеклопакетами, с мебелью
Ретимнон, Греция
В поселке Виоли Хараки, всего в нескольких минутах от центра города Ретимнон, продается учас…
€292,000
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Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивный участок под застройку с уклоном общей площадью 1078 кв.м. с коэффицие…
€72,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Gerani, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Gerani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4805 кв.м. на острове Крит
€270,000
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Земельные участки в Эпископи, Греция
Земельные участки
Эпископи, Греция
This land for sale in Rethymnon, is located in the popular and large village of Episkopi. It…
€135,000
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Земельные участки в Gerani, Греция
Земельные участки
Gerani, Греция
This is a sloping plot of land for sale in Rethymnon Crete located 800 mtrs away from the vi…
€220,000
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Земельные участки в Gerani, Греция
Земельные участки
Gerani, Греция
This plot for sale in Rethymno, Crete is located in the area of Gerani. The plot has a surfa…
€180,000
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Земельные участки в Ретимнон, Греция
Земельные участки
Ретимнон, Греция
Площадь 500 м²
Property Code. 1298 - Plot Arkadi FOR SALE. Size: 500 sq.m, Price140.000 € Κωδ: 1298 - Αρκ…
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3637 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Skaleta, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Skaleta, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 491 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 9491 кв.м. на острове Крит. На территории …
€900,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chamalevri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chamalevri, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 078 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6078 кв.м. на острове Крит. На территории …
€750,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Roupes, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roupes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7250 кв.м недалеко от города Ретимно, Крит. Вода и элек…
€320,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Chamalevri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chamalevri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Принос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Принос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€120,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Принос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Принос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€180,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€745,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,35 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Viranepiskopi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Viranepiskopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€225,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€145,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1580 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€195,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Gallos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Gallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5200 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Сфакаки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4910 кв.м. на острове Крит. На территории …
€1,30 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5400 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€550,000
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Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€875,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Виоли Хараки, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4060 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€500,000
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