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Кондоминиумы в периферийной единице Центральные Афины, Греция

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1 объект найдено
Кондо 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Кондо 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Golden Visa Athens Centre | €260K | Last Unit Мы рады представить эксклюзивную инвестицио…
$299,817
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Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

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