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Коммерческая недвижимость в Рафина, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комечерское помещение в городке Рафина, очень близко с портом
€100,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу офисное помещение на втором этаже в городке Рафина, очень близко с портом
€70,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Рафина, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 650 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€1,25 млн
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