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Коммерческая недвижимость в Pylaia Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
В одном из самых престижных районов города продаётся коммерческое помещение, которое состоит…
€105,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
€140,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческоепомещение, которое находится в одном из самых престижных районов город…
€110,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 235 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продаются …
€1,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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