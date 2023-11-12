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Коммерческая недвижимость в Plagiari, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 14 810 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 14810 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на…
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продаетсяздание площадью 540 кв.м в пригороде Салоник.Имеет великолепный вид на горы.Здания …
€200,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в самом центральном месте в районе Плагиари в пригороде Сал…
€360,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 356 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 таунхауса по 178 кв.м каждый в пригороде Салоник. Каждый таунхаус имеет 3 спальн…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Plagiari, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 700 кв.м. на участке 780 кв.м. в очень хорошем месте района Это 3 …
€1,10 млн
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