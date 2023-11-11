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Коммерческая недвижимость в Peristasi, Греция

7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы, …
€85,000
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings в Peristasi, Греция
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
€1,59 млн
Коммерческая 5 комнат с видом на горы, с furnishings в Peristasi, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на горы, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на горы. …
€300,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью…
€1,05 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается угловое помещение площадью 92 кв.м. в центре столицы Олимпийской Ривьеры, г.Катери…
€95,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес общей площадью 900 кв.м в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой че…
€450,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Peristasi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из магазина площадью 270 кв.м. на первом этаже и таунхауса площад…
€450,000
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