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Таунхаусы в Pentalofos, Греция

Таунхаус В архив
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5 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Neochorouda, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€265,000
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Pentalofos, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Pentalofos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€83,750
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings в Neochorouda, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€150,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Neochorouda, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Neochorouda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
€295,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объект…
€200,000
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