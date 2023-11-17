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Коммерческая недвижимость в Pentalofos, Греция

3 объекта найдено
Отель 1 комната в Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 390 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
€2,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещения площадью 1450 кв.м с собственным земельным участком 4600 кв…
€600,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 1500 кв.м. в городе Салоники. Помещение функционир…
€975,000
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