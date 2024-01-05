Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Panorama Municipal Unit

Коммерческая недвижимость в Panorama Municipal Unit, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
В одном из престижных районов города, в непосредственной близости от крупнейшего торгового ц…
€3,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продаются два коммерческих помещения в пригороде города Салоники, Ферми. Площадь каждого 175…
€325,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается помещениеплощадью 167кв.м
€255,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 2 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 2 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 2
Площадь 3 100 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 3100 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на …
€1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 126 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены три отдельно стоящих дома, 270 кв.м. каждый, на участке площадью 2300 …
€1,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти