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Коммерческая недвижимость в Пеания, Греция

8 объектов найдено
Производство в Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
Площадь 1 323 м²
Ссылка: 1127 - Продается Paiania VRESTEZA Общая площадь земли 1323 кв.м. На земле в общей сл…
€13,000
Производство в Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
Площадь 1 525 м²
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
€15,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 774 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческая недвижимость расположенная на участке площадью 4050 кв.…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. У объекта уст…
€370,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1400 кв.м в Аттике. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон отк…
€1,90 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 996 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 996 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на город. У объекта ест…
€2,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 050 м²
Количество этажей 1
Месторасположение: Глика Нера (Восточная Аттика) Здание состоит из трех уровней, цокольный э…
€1,70 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в северном пригороде Афин, Глика Нера, общей …
€150,000
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