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Коммерческая недвижимость в Neoi Epivates, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый комплекс,…
€156,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Новыйпроект Bomo Neoi Epivates отGrekodomDevelopment Bomo Neoi Epivates– это новый комплекс,…
€159,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из трёх таунхаусов и четырёх квартир обшей площадью 600кв.м . Продаются на …
€350,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Бизнес состоит из 7 квартир …
€1,25 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 1300 кв.м. в пригороде Салоник. На первом этаже здания находитс…
€2,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 665 м²
Количество этажей 1
Продажа многоквартирного дома, состоящий из 665 кв.м. на участке площадью 428 кв.м. Жилой ко…
€1,10 млн
Коммерческая 25 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 25 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 25
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию жилой комплекс, состоящий из пяти таунхаусов, расположенный недал…
€750,000
Коммерческая 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Коммерческая 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 114 кв.м с подвалом 92 кв.м. Комме…
Цена по запросу
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