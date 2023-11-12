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Коммерческая недвижимость в Neapoli Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
€370,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение в центре города Салоники. Площадь помещения составляет 450 …
€350,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Три этажа уникальной коммерческой недвижемости, рассположенной в центре города Салоники. Обш…
€550,000
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