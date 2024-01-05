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Неа-Муданья
Коммерческая недвижимость в Неа-Муданья, Греция
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13 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1
480 м²
1
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€540,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Portaria, Греция
1
356 м²
1
Продается двухэтажное помещение под бизнес общей площадью 356 кв.м. Помещение расположено в …
€420,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
1
820 м²
1
Продается бизнес площадью 820 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Предлалга…
€500,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город
Dionysiou, Греция
1
360 м²
1
Продается здание площадью 360 кв.м. в районе Халкидиков. Здание состоит из двух квартир на п…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
1
900 м²
1
Продается бизнес площадью 900 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€900,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Portaria, Греция
1
165 м²
1
Продаются коммерческие помешениа 75 и 90 кв м . В данный момент второе сдается в аренду, аре…
€260,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город
Dionisiou Beach, Греция
1
1 072 м²
1
Продается бизнес площадью 1072 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на город. У объект…
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море
Dionisiou Beach, Греция
1
330 м²
1
Комплекс состоится из: 2 Квартиры на первом этаже, 1 спальная комната, гостиная, кухня 53 кв…
€420,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 2 комнаты с видом на море
Dionisiou Beach, Греция
2
70 м²
1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
3
1
400 м²
1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1
70 м²
1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€220,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
1
145 м²
1
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
€300,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
1
600 м²
1
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€870,000
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