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Коммерческая недвижимость в Неа-Муданья, Греция

13 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 480 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€540,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Portaria, Греция
Коммерческая 1 комната
Portaria, Греция
Число комнат 1
Площадь 356 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажное помещение под бизнес общей площадью 356 кв.м. Помещение расположено в …
€420,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
Число комнат 1
Площадь 820 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 820 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью. Предлалга…
€500,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Dionysiou, Греция
Число комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 360 кв.м. в районе Халкидиков. Здание состоит из двух квартир на п…
€400,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
Число комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 900 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€900,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Portaria, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Portaria, Греция
Число комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаются коммерческие помешениа 75 и 90 кв м . В данный момент второе сдается в аренду, аре…
€260,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 072 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1072 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на город. У объект…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоится из: 2 Квартиры на первом этаже, 1 спальная комната, гостиная, кухня 53 кв…
€420,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 2 комнаты с видом на море в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 2 комнаты с видом на море
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон о…
€170,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на горы. Н…
€450,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
Число комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
€220,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Dionisiou Beach, Греция
Число комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 145 кв.м в Халкидиках. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон …
€300,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коммерческая 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€870,000
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Grekodom Development
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