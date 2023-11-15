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Коммерческая недвижимость в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция

Municipal Unit of Cholargos
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5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 1
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 590 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
€1,000,000
Офис 2 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Офис 2 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Код недвижимости: 1392 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 2 Пространства, Бок-боку Офис общей площадью 70 кв.м, н…
€95,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческой помещение площадью в 150 кв.м. Данное помещение предназ…
€1,07 млн
Коммерческая 5 спален с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 245 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта ес…
€580,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на севере Афин, в районе Халандри. Помещение …
€190,000
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