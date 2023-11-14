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Виллы в Municipality of Pachia Ammos, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пахия-Амос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пахия-Амос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Municipality of Pachia Ammos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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