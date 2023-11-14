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Жильё в Municipality of Pachia Ammos, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€170,000
Коттедж 1 комната с видом на горы в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пахия-Амос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пахия-Амос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Municipality of Pachia Ammos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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