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Коттеджи в Municipality of Pachia Ammos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pachia Ammos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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