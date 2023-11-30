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Коммерческая недвижимость в Municipality of Moschato-Tavros, Греция

Таврос
3
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается складовое помещение 248 кв.м в районе Агиос Иоаннис, Афины. Высота потолка составл…
€270,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Помещение находится в районе Ренди в Афинах. Раньше использовалось как помещение для автосервиса
€250,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 127 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 5127 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на город.…
€3,75 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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