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Коммерческая недвижимость в Municipality of Kritsa, Греция

4 объекта найдено
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продаётся ресторан 350 кв.м расположен на площади 600 кв.м. Помещение полностью оборудовано,…
€450,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 1
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
На продажу комплекс квартир общей площадью 218 кв.м с участком 80 кв.м недалеко от города Аг…
€141,000
Коммерческая 4 комнаты с видом на город, с furnishings в Крица, Греция
Коммерческая 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Крица, Греция
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 210 м2 на Крите. Здание состоит из двух маг…
€220,000
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