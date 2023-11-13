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Коммерческая недвижимость в Municipal unot of Polichni, Греция

6 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под офис площадью 105 кв.м. на втором этаже. Помещение состоит из двух к…
€110,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под офис площадью 100 кв.м. в центре города Салоники, около порта города…
€165,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 36 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Κоммерческо…
€235,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 430 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продается …
€85,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 170 кв.м. в городе Салоники. Объект состоит из одн…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unot of Polichni, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unot of Polichni, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в центре города Салоники. Помещение, площадью 120 км.м функ…
€80,000
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