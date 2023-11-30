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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Vathy, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Вати, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуЗдание 5.000кв.мнаострове Самос
€1,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажуЗдание 580кв.мнаострове Самос
€150,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Manolates, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Manolates, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на Самосе. Отель площадью 480 м2 расположен на участке пло…
€1,35 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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