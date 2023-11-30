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Коммерческая недвижимость в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 89 квадратных метров…
€127,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м.вместе с мясным оборудова…
€120,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 108 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€85,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 500 м²
Количество этажей 1
Паркинг состоит из трёх уровней. Вмещает 240 автомобилей. Оборудован новейшей технологией. Р…
€2,30 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 800 кв.м не далеко от центра города Салоники, Такж…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 275 кв.м в городе Салоники. Помещение расположено …
€270,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Здание площадью 400 кв.м., расположенное в центральной части Ставрополи, находится в непосре…
€370,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 673 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
€1,90 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание, благодаря центральному расположению, недвижимос…
€750,000
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Grekodom Development
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Realting.com
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