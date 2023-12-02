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Жильё в Municipal Unit of Karlovasi, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Western Samos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
€200,000
в месяц
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Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Western Samos, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
€700,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Karlovasi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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