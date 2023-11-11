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Коммерческая недвижимость в Municipal unit of Efkarpia, Греция

10 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
В западной части города Салоники, на центральной улице продаётся угловой магазин, площадью 3…
€550,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 67 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. У объекта …
€80,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин пдощадью 52 кв.м. и стоимостью 130.000 евро. Бизнес состоит …
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 800 m2 с участком 2000m2. На данный момент помещен…
€3,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 693 кв. метров в Салониках. Помещение расположено …
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение площадью 125 кв.м в районе Салоники, пригодное как для испо…
€73,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коттедж площадью 209 кв.м в городе Салоники. На первом этаже коттеджа …
€320,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 24 500 м²
Количество этажей 1
Доступные для продажи два здание на участке 16693 кв.м. в пригороде Салоник. - Первое здание…
€5,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 14 965 м²
Количество этажей 5
Продается здание 14965 кв.м. на участке 3597 кв.м. в пригороде Салоник. Многоэтажное здание …
€3,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 770 м²
Количество этажей 1
Продается три коммерческих помещение с общей площадью 1770 кв.м с участком 7000 кв.м
€900,000
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