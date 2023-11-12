Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Municipal Unit of Echedoros

Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Echedoros, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Площадь 17 000 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 17.000 кв.м. в пригороде Салоник. Помещение, в нас…
€8,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с ме…
€500,000
Realting.com
Перейти