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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
€145,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается магазин в районе Глифада. Площадь цокольного этажа составляет 70 кв.м, а первого э…
€750,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Продается помещение площадью 176 кв.м расположенное на цокольном этаже, подходящее для испол…
€100,000
Коммерческая 1 комната с бассейном, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с бассейном, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 910 м²
Количество этажей 1
Artworks Complex Музыкальный и Жилой Комплекс Artworks является идеей, охватывающей все возм…
€1,35 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажное зднаие общей площядью 850 кв.м в центре района Аргирупол…
€1,35 млн
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