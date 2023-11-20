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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Ano Liosia, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Fyli, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 298 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€1,02 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Fyli, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 055 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое здание 2.055 кв.м в районе Ано Лиося на земельном участ…
€800,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Fyli, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Fyli, Греция
Комнаты 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение, площадью в 99 кв.м. в районе Ано Льосья. Пом…
€150,000
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