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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

3 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу отель в городе Агии Теодори - Лутраки - Коринф Агии Теодори находитс…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Айи-Теодори, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу жилое здание, расположенное в поселке Агии Феодори, недалеко от Кори…
€2,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айи-Теодори, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Зданиерасположен в районе Агии Феодори. Здание состоит из: Первый этаж (130 кв.м) квартира -…
€2,20 млн
Realting.com
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