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Коммерческая недвижимость в Маркопулон, Греция

4 объекта найдено
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
€420,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
€320,000
Коммерческая в Маркопулон, Греция
Коммерческая
Маркопулон, Греция
Площадь 3 000 м²
Код недвижимости: 1577 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Здание общей площадью 3000 кв.м, уровни 2 Marko…
€2,05 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Маркопулон, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 930 м²
Количество этажей 1
Предлагается коммерческое здание на продажу в районе Маркопуло на центральной шоссе, в 300 м…
€980,000
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