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Коммерческая недвижимость в Литохоро, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продается здание под бизнес у самой кромки моря Олимпийской ривьеры. Первый этаж здания функ…
€2,40 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс таунхаусов располагающийся в райском уголке Пиерии, у подножья легендарно…
€850,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
Продается торговое помещение площадью 53 кв.м. в центре живописного курортного поселка Литох…
€100,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное здание общей площадью 550 кв.м. Здание изначально было спланированно с…
€250,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается торговое помещение в центре курортного городка Олимпийской Ривьеры. Помещение имее…
€80,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается готовый бизнес кафе-бар, в туристическом предгорном городке региона Олимпийской Ри…
€350,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается коммерческое здание состоящее из трех этажей с общей площадью постройки 480 кв.м..…
€330,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается помещение пригодное под любой вид бизнеса общей площадью 1000 кв.м.. Обьект владее…
€400,000
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