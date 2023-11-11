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Коммерческая недвижимость в Liti, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 4500 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из че…
€4,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 470 кв.м. в городе Салоники. Объект состоит из тре…
€80,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Liti, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
€600,000
Realting.com
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