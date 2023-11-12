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Коммерческая недвижимость в Limenas Markopoulou, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 7 спален с Spalni в Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 7 спален с Spalni
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Код недвижимости: 1242 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 7 спален, Бок в сторону Здание общей …
€850,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный бизнес в пригороде Афин, в Порто Рафти. Комплекс состоит из трех разде…
€5,50 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение 370 кв.м. в городе Порто Рафти, вблизи торговых улиц. Порто…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Площадь 823 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажное офисное здание, в городке Артемида, общей площадью 823 к…
€950,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект на стадии строительсвта 240 кв.м в районе Порто Рафти. Первый…
€1,000,000
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