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Realting.com
Греция
Земельные участки
Лимин-Херсонису
Земельные участки в Лимин-Херсонису, Греция
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62 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€129,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€399,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Piskopiano, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€120,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4423 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€199,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2119 кв.м. на острове Крит. На территории …
€140,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1598 кв.м. на острове Крит
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€149,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 9600 кв.м. на острове Крит. На территории …
€300,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€160,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок под застройку в Ано Херсониссос, всего в 3 минутах езды от дерев…
€70,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
1
100 м²
1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€260,000
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Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€390,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 610 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на город
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 351 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
215 м²
1
Продается земельный участок площадью 215 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€250,000
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
335 м²
1
Продается земельный участок площадью 335 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€300,000
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
300 м²
1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€210,000
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 357 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
1
600 м²
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Лимин-Херсонису, Греция
1
6 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€240,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Лимин-Херсонису, Греция
1
8 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€800,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1 346 м²
1
Продается земельный участок площадью 1346 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€1,50 млн
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1 293 м²
1
Продается земельный участок площадью 1293 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€1,30 млн
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
3 600 м²
1
Продается земельный участок площадью 3600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
2 199 м²
1
Продается земельный участок площадью 2199 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€260,000
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