Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Лаврион

Коммерческая недвижимость в Лаврион, Греция

3 объекта найдено
Магазин 2 спальни в Thoriko, Греция
Магазин 2 спальни
Thoriko, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
€85,000
Оставить заявку
Производство в Thoriko, Греция
Производство
Thoriko, Греция
Площадь 15 000 м²
Ref: 168 - Thoriko - Lavrion Lavrion SALE Земля площадью 15000 квадратных метров, Площадь ра…
€275,000
Оставить заявку
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лаврион, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 150 м²
Количество этажей 5
Продается бизнес площадью 2150 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€1,000,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти