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Жильё в Кринидесе, Греция

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Кринидес, Греция
Дом 2 комнаты
Кринидес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1
Krya Nera, Philippi, Krinides: For sale in 750 sq.m. plot, airy Detached house. On the first…
$126,184
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Вилла 2 комнаты в Кринидес, Греция
Вилла 2 комнаты
Кринидес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
$241,006
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