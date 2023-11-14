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Коммерческая недвижимость в Korydallos, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 045 м²
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 1045 кв,м в районе Никеа недалеко от центра Афин. Площадь пе…
€800,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 003 м²
Количество этажей 1
Здание находится в районе Перама. Расположен район недалеко от центра города Пирей. Также в …
€1,65 млн
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