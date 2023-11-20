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Коммерческая недвижимость в Коропион, Греция

5 объектов найдено
Производство в Коропион, Греция
Производство
Коропион, Греция
Площадь 3 199 м²
Код недвижимости. 1125 - Эксклюзив Agricaltural Paiania ПРОДАЕТСЯ. Размер: 3199 кв.м, Цена32…
€32,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Коропион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается зал торжеств в престижном приморском районе на юге Афин, Вуле. Общая площадь трехэ…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 1
Площадь 864 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница расположенная в туристическом поселке региона Пелион. Трехэтажная гостин…
€860,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 009 м²
Количество этажей 1
Здание для любой комерческой деательности расположено в районе Коропи
€4,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Коропион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Промышленное здание расположено в районе Коропи
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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