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Коммерческая недвижимость в Сообщество Милатос, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
€270,000
Коммерческая 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 16
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес в популярном туристическом поселке не далеко от города Ираклиона. Бизнес со…
€2,14 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок 7934 кв.м. на острове Крит. На участке находится здание 105 кв.м…
€550,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается здание с 10 номерами и рестораном в регионе Ласити на Крите. Здание нуждается в ре…
€650,000
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