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Коммерческая недвижимость в Kallithea, Греция

отели
12
21 объект найдено
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
Комнаты 32
Площадь 600 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Отель 32 спальни в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
Отель 18 спален с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kallithea, Греция
Отель 18 спален с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kallithea, Греция
Комнаты 18
Площадь 300 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 18 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Вид, Код. …
€370,000
Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Kallithea, Греция
Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Код недвижимости: 4-963 - Здание на продажу в Кассандре Каллитея для € 650.000. Это 300 кв. …
€650,000
Отель 18 спален в Kallithea, Греция
Отель 18 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 18
Площадь 300 м²
Property Code: HPS2498 - Hotel FOR SALE in Kassandra Kallithea for €370.000 . This 300 sq. m…
€370,000
Коммерческая 4 спальни в Kallithea, Греция
Коммерческая 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Код недвижимости: HPS1266 - Здание для продажи в Kassandra Kallithea для € 250.000. Это 140 …
€250,000
Отель 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€800,000
Отель 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Kallithea, Греция
Отель 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Код недвижимости: 4 -594 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 1.200.000. Это 500 кв. …
€1,20 млн
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 232 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€1,60 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продается боулинг в популярной развлекательной зоне рядом с крупными отелями и курортным пос…
Цена по запросу
Отель 15 комнат с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 15 комнат с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 15
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в популярном курортном поселке п-ова Кассандра. Номерной фонд отеля сост…
€600,000
Отель 2 спальни с бассейном, с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 2 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 2
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
€850,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€120,000
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 292 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€520,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 640 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€700,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 576 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 576 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта ес…
€1,000,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 74 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет …
€145,000
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 450 кв.в центре одного из самых популярных туристических районов п-…
€1,10 млн
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 293 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€480,000
Отель 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 260 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта ест…
€600,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
€190,000
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